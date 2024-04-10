О судьбе экипажа вертолета в России молчат.

Военно-морские силы Украины заявили об уничтожении вертолета Ка-27 российских оккупантов над Крымом. В то же время в РФ отчитались о падении другого борта.

Как сообщили в минобороны страны-оккупанта, над Черным морем якобы потерпел крушение российский Ми-24. По версии оккупантов, инцидент произошел утром 10 апреля, когда вертолет совершал плановый полет.

Причиной катастрофы стал отказ техники. О судьбе пилотов не россияне молчат.

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Уничтожение Ка-27 над Крымом

Как сообщал УНИАН, утром 10 апреля стало известно, что во временно оккупированном Крыму уничтожен российский корабельный многофункциональный вертолет Ка-27. И о ликвидации заявлял представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, который отметил, что в Крыму "минус" Ка-27, который "что-то искал, и нашел".

"Была информация, что этой катастрофе предшествовал взрыв. То есть, скорее всего, он (вертолет - УНИАН) упал не только по чисто техническим причинам. Видимо, на борту у него произошло какое-то событие. Можем констатировать, что это происходило на рассвете", - уточнил впоследствии Плетенчук.

Вертолет Ка-27 создан для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок. Может обеспечивать выполнение тактических задач как самостоятельно, так и в составе группы. Способен работать с берегового аэродрома, и с борта корабля.

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