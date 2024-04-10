Пока деталей уничтожения дорогостоящего российского вертолета нет.

Во временно оккупированном Крыму уничтожен российский корабельный многофункциональный вертолет Ка-27.

О ликвидации очередной российской "птички" заявил представитель Военно-морских сил Уркаины Дмитрий Плетенчук. Он иронично заметил, что вертолет "что-то искал, и нашел".

"Минус российский Ка-27 в Крыму. Что-то искал. Нашел", - сообщил Плетенчук.

Ка-27 - что известно о вертолете

Вертолет Ка-27 создан для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок. Вертолет может обеспечивать выполнение тактических задач как самостоятельно, так и в составе группы. Вертолет может работать с берегового аэродрома, и с борта корабля.

По информации от Генштаба, по состоянию на утро 10 апреля, Силы обороны поразили 325 вражеских вертолетов .

Российско-украинская война продолжается: что надо знать

За прошедшие сутки между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло 83 боевых столкновения. Самыми горячими остаются Бахмутское и Новопавловское направление - там произошло 29 и 28 боевых столкновений соответственно.

По информации от The Wall Street Journal, американская компания Skydio выделила Украине сотни своих лучших беспилотников, чтобы помочь бороться с российскими оккупантами . Но они не показали результата на поле боя.

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