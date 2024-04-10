Отмечается, что к спасательной операции российские войска привлекли другие вертолеты и катер "Раптор".

Спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук во время брифинга рассказал некоторые детали падения российского вертолета Ка-27 во временно оккупированном Крыму 10 апреля.

Он заявил, что пока что-то говорить об операции рано, но при этом подтвердил, что этот вертолет действительно упал.

"Была информация, что этой катастрофе предшествовал взрыв. То есть, скорее всего, он (вертолет - УНИАН) упал не только по чисто техническим причинам. Видимо, на борту у него произошло какое-то событие. Можем констатировать, что это происходило на рассвете", - сказал спикер.

Плетенчук также подтвердил, что после падения сразу была начата спасательная операция. Для этого россияне привлекли другие свои вертолеты и катер типа "Раптор". По мнению спикера, сейчас спасательная операция уже завершена. О потерях противника из-за этого события представитель ВМС информации не предоставил.

В Крыму упал российский Ка-27

Как сообщал УНИАН, утром 10 апреля стало известно, что во временно оккупированном Крыму уничтожен российский корабельный многофункциональный вертолет Ка-27. И о ликвидации заявлял представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, который отметил, что в Крыму "минус" Ка-27, который "что-то искал, и нашел".

Вертолет Ка-27 создан для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок. Может обеспечивать выполнение тактических задач как самостоятельно, так и в составе группы. Способен работать с берегового аэродрома, и с борта корабля.

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