На войне нельзя найти какое-то одно противодействие противнику, подчеркнул спикер Военно-морских сил украинской армии.

Каждая операция по уничтожению российских кораблей уникальна, потому что разрабатывается с учетом опыта противника.

Насколько сложной и уникальной была операция по уничтожению еще одного вражеского судна, - речь идет о ракетном катере "Ивановец" Черноморского флота РФ, спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук проанализировал в эфире общенационального телемарафона.

"Каждая операция уникальна, потому что найти одно противодействие, одно противоядие на войне невозможно. Это всегда соревнование технологий и изобретений. Каждая такая операция планируется, учитывая тот опыт, который уже есть, и тот опыт, который имеет враг по противодействию операциям. Поэтому, соответственно, все они уникальные, как затопление ракетного катера ("Ивановец", - Ред.), так и нанесение огневого поражения по субмарине ("Ростов-на-Дону", - Ред.). Сказать, какая сложнее, а какая проще, невозможно", - акцентировал внимание Плетенчук.

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Он отметил, что успешное проведение такой операции свидетельствует о мастерстве как планирования, так и применения вооружения. "Они (россияне, - Ред.) имели комплекс мер, они готовились заранее к отражению подобных атак. И, конечно, не каждая операция может так успешно закончиться. Это и мастерство планирования, и мастерство применения. Застать врага врасплох - это тоже надо уметь", - подчеркнул Плетенчук.

По словам представителя ВМС ВСУ, в технологическом смысле пораженный российский катер "Ивановец" был не совсем новым судном "по возрасту", однако россияне могли еще долго его использовать.

"Когда разрабатывались такие корабли, не было таких угроз, как сейчас. Элементарно, когда к его борту приближаются системы вооружения, то он может не иметь соответствующего угла наклона для того, чтобы поразить или достаточного угла, чтобы развернуться. Это война технологий, в этом конкретном случае наши технологии оказались более действенными, чем российские...", - заявил спикер.

Он добавил, что примененная тактика группового удара безэкипажных систем по судну противника в открытом море, скорее всего, не единственный пример в мире. "Но в этом смысле Украина фактически стала таким драйвером их применения в условиях реальных боевых действий. Потому что, в основном таких военных конфликтов, где был бы настоящий флот, в последнее время не наблюдалось", - подчеркнул Плетенчук.

Он отметил, что россияне уже отреагировали на очередное уничтожение еще одного судна и напомнил, что с начала нового года в Черном море наблюдалось необычно большое количество российских кораблей - от 5 до 10 единиц.

"Сегодня их всего три, ракетоносителей в море нет. Видимо, враг так же пытается сейчас проанализировать ситуацию и сделать соответствующие выводы. Но, видимо, это его удержало от вывода в море сегодня того количества единиц, которыми они обычно выходили в течение последних двух недель", - поделился мнением Плетенчук.

По словам представителя ВМС ВСУ, операция по поражению ракетного катера еще раз подтвердила тот факт, что российский флот не может чувствовать себя в безопасности у берегов временно оккупированного Крыма в акватории Черного моря.

"Враг своими действиями подтверждает, что он понимает, - находиться на внешнем рейде у крымских берегов для него опасно. Именно поэтому еще несколько месяцев назад они передислоцировали основные боевые единицы в восточную часть Черного моря, в первую очередь - в Новороссийск", - резюмировал Плетенчук.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 февраля украинские разведчики провели спецоперацию, в результате которой потопили российский ракетный катер "Ивановец", который находился на рейде озера Донузлав вблизи временно оккупированного Крыма. По информации Военно-морских сил ВСУ, на борту российского катера могло находиться 40 моряков, судьба всего экипажа пока неизвестна.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов рассказал, что вражеское судно было уничтожено морскими дронами типа MAGURA V5, а всего по корпусу российского катера противника было нанесено шесть ударов.

Стоит напомнить, что в ночь на 13 сентября прошлого года во временно оккупированном Крыму в результате удара по сухому доку севастопольского судоремонтного завода была поражена российская подводная лодка "Ростов-на-Дону".

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