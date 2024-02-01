Потеря самого корабля тоже будет достаточно болезненной для агрессора.

На борту российского ракетного катера "Ивановец", уничтоженного в ночь на 1 февраля в западной части временно оккупированного Крыма, могло находиться 40 моряков. Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ в Facebook.

"Это достаточно существенная потеря, учитывая наличие всего трех таких катеров проекта 1241.1 в составе Черноморского флота РФ и вооружения, среди которого противокорабельные ракеты типа "Москит" с дальностью до 130 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на месте затопления продолжаются поисково-спасательные работы.

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"Учитывая штатное количество личного состава в 40 моряков, последствия сокращения корабельного состава РФ являются тоже существенными", - отмечается в сообщении.

При этом, сказано, что это не первые потери врага в указанной бригаде. Ранее совместными усилиями Служба безопасности Украины и ВМС ВС Украины был поврежден малый ракетный корабль проекта 1239 "Самум".

"Эта операция-очередное напоминание российским захватчикам, что безнаказанно находиться на территории ранее оккупированных объектов в Крыму является вредным для их здоровья", - говорится в сообщении.

Уничтожение ракетного катера "Ивановец"

Как сообщал УНИАН, в результате операции спецподразделения "Group 13" Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Крыму уничтожен российский ракетный катер "Ивановец".

Корабль врага находился на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму. Стоимость потерянного государством-агрессором корабля составляет ориентировочно $60-70 миллионов долларов.

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