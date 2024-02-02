По корпусу судна нанесли шесть ударов.

Российский ракетный катер "Ивановец" уничтожили морскими дронами типа MAGURA V5. Как рассказал начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов изданию War Zone, всего по корпусу судна нанесли шесть ударов.

По его словам, уничтожили катер в районе озера Донузлав.

"При уничтожении указанного корабля в корпус было нанесено шесть прямых ударов корабельных беспилотников. В результате повреждений корабль откатился назад и затонул. По предварительным данным, поисково-спасательная операция, проведенная противником, не увенчалась успехом", - сказал он.

ГУР уничтожило катер "Ивановец" - детали

Напомним, в ночь на 1 февраля Главное управление разведки потопило российский катер "Ивановец". Соответствующую спецоперацию провели вблизи временно оккупированного Крыма.

В Военно-Морских силах ВСУ сообщили, что на борту катера могло находиться 40 моряков.

Также сообщалось, что уничтоженный катер "Ивановец" стоит ориентировочно $60-70 миллионов долларов.

Что касается дронов MAGURA V5, то они оснащены двумя камерами, инфракрасной оптикой, спутниковым модулем, который передает сигналы камер к пункту управления. Эти дроны могут развивать скорость 45 морских миль в час. А боеголовка у них размещена в носовой части и весит 250 килограммов.

Вас также могут заинтересовать новости: