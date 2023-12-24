Он отметил, что Минобороны готовит решение, которое позволит военным получить "передышку" или частичное увольнение.

Вопрос демобилизации может подниматься только после того, как закончится война, но в Минобороны разработали решение, которое позволит военным получить "передышку".

Как рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью "Суспильному", это решение предусмотрят в новом законопроекте, который будет зарегистрирован в ВР в ближайшее время.

"Слово "демобилизация" мы можем использовать только после того, как закончится война. Поскольку враг продолжает боевые действия, мы нашли решения, которые дадут возможность человеку, который уже два года находится в периметре, понять, какие правила будут для того, чтобы он передохнул или был частично уволен".

Он отметил, что это вопрос справедливости для всех, и Минобороны работает над этим и юридически, и законодательно, и технически.

"Наша цель - изменить парадигму, чтобы служение не воспринималось как наказание", - подчеркнул Умеров.

Умеров о мобилизации

Министр обороны отметил, что процесс мобилизации, военной подготовки, прохождения службы и демобилизации должен быть четким и понятным для граждан. Именно это является одной из главных задач будущих изменений в системе мобилизации.

По мнению Умерова, Украине в этом вопросе нужны четкие правила игры, одинаковые для всех.

Сейчас в Верховной Раде дорабатывают проект нового закона, который усилит мобилизацию и наведет порядок в процессах прохождения службы в армии.

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