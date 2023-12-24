По мнению военного, демобилизация нужна не такая, как сейчас думает большинство украинцев.

Бывший боец "Азова", боец 3 ОШБр и инструктор "военной школы командиров имени полковника Евгения Коновальца" с позывным "Мактавиш" рассказал какой должна быть демобилизация в Украине.

Как говорится в его интервью для TSN.UA, военным демобилизация нужна, но не такая, как думает большинство людей. "Например, бригада стоит, 80% в ней мобилизованные, они год отслужили, мы их снимаем, заводим совершенно новых людей. К сожалению, так не будет. Это невозможно сделать. Мы должны производить замену людей, но таким образом, чтобы не уменьшать боевую эффективность подразделения. То есть не наполнить их просто молодым не обученным составом, который на своих же ошибках, своей же кровью учиться. Так не должно быть", - считает военный.

По его мнению, нужно из боевых подразделений забирать людей с боевым опытом, которые уже годы служат, вытаскивать их с "нуля", чтобы они не сидели на позициях, в окопах и отправлять их в учебные центры, чтобы они проводили обучение молодого личного состава.

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"Передавая знания и навыки молодому составу, они будут повышать их уровень. После этого их можно отправлять в подразделение и заменять обычных пехотинцев, бойцов. Так мы не будем иметь проблему необученных бойцов, которые будут терять позиции", - отметил "Мактавиш".

По его словам, только тогда можно будет качественно заменить личный состав, который месяцами сидит на позициях, физически и морально устает.

Обеспечение прав военнослужащих в Украине

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечение прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Законопроектом предлагается закрепить нормы по установлению и зачислению льготной выслуги лет для определения размера пенсии.

Также в документе предусмотрена норма об освобождении от исполнения служебных обязанностей военнослужащих в случае болезни ребенка в возрасте до 14 лет, которая требует стационарного лечения, с сохранением денежного обеспечения на весь период болезни ребенка.

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