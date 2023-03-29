Воздушными силами также был уничтожен российский бомбардировщик Су-24М.

Украинская авиация за текущие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения российских оккупантов и их военной техники.

Кроме того, подразделения Воздушных сил ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 18:00 29 марта.

"Наши ракетчики и артиллеристы в течение суток поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, один склад боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов врага", - отметили в Генштабе.

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Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, за предыдущие сутки украинские военные ликвидировали 610 российских захватчиков. Благодаря этому общие потери РФ в Украине с начала полномасштабного вторжения достигли отметки в 172340 лиц.

В свою очередь, министр обороны Великобритании сообщил, что по последним оценкам США, более 220 тысяч российских военнослужащих и наемников были ликвидированы или ранены в Украине.

Ранее аналитики отмечали, что число российских офицеров, ликвидированных на войне против Украины, достигло отметки в 2 тысячи лиц. Реальные потери среди командования армии РФ могут быть в два-три раза больше.

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