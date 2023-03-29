На украинской земле уничтожено еще немало вражеских танков, отметили в Генштабе ВСУ.

Потери РФ в войне по состоянию на среду, 29 марта, пересекли новую "красную линию".

За минувшие сутки были ликвидированы 610 противников, и теперь общие вражеские потери составляют 172 340 человек, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Кроме того, были уничтожены еще 7 танков захватчиков, 6 артиллерийских систем, 1 реактивная система залпового огня, 1 самолет, 4 дрона оперативно-тактического уровня, 5 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 единица спецтехники.

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Ситуация на фронтах в Украине - сейчас это стоит знать

Утром 29 марта Генштаб ВСУ сообщил, что противники более 50 раз атаковали наших защитников на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском и Марьинском направлениях. Вражеские атаки были отражены.

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр говорила, что оккупанты продолжают концентрировать свои наибольшие наступательные способности на Бахмутском направлении и проводят информационно-психологические операция насчет ситуации в Бахмуте.

На Донбассе враг несет огромные потери. Напомним, общие потери РФ в Украине на 28 марта составляли примерно 171 тыс. 730 противников.

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