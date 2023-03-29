Бен Уоллес не знает, где может произойти украинское контрнаступление.

Министр обороны Великобритании сообщил, что по последним оценкам США, более 220 тысяч российских военнослужащих и наемников были убиты или ранены в Украине.

Бен Уоллес также подтвердил, что первые британские танки прибыли в Украину, но сказал, что "предстоит еще пройти довольно значительную подготовку", прежде чем украинские силы будут готовы использовать их в бою, пишет Sky News.

Они должны действовать вместе с немецкими боевыми машинами пехоты Marder в составе бригады или боевой группы, которая собирается, чтобы объединить различное вооружение и прорвать укрепленные позиции РФ.

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"В то же время их (украинскому военному) руководству необходимо упражняться и тренироваться в боевых действиях на уровне бригады или боевой группы - сражаться на манер НАТО или на западный лад", - сказал Уоллес.

"Это очень важно. Я не могу строить предположения о том, когда, где и как может произойти [украинское] наступление, но я думаю, что не секрет, что Украина стремится начать процесс отбрасывания российских войск", - добавил он.

Что касается перспектив России, британский министр обороны заявил, что войска президента Владимира Путина "практически не продвигаются вперед" и "несут огромные потери".

"У российских сил в настоящее время есть некоторые действительно серьезные и глубокие системные проблемы в их усилиях. По последним оценкам США, которые я видел, цифры потерь составляют более 220 000 человек убитыми или ранеными", - сказал Уоллес.

Потери РФ войне против Украины - детали

Потери РФ в войне по состоянию на среду, 29 марта, пересекли новую "красную линию". За минувшие сутки были ликвидированы 610 противников, и теперь общие вражеские потери составляют 172 340 человек, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Как пишут аналитики, число российских офицеров, погибших на войне против Украины, достигло отметки в 2 тысячи человек. Из-за сложности в пополнении руководящего состава армия РФ испытывает "офицерский" голод.

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