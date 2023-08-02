На Бахмутском направлении украинские военные продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут.

Силы обороны Украины успешно выбили российских захватчиков с позиций в районе южнее Авдеевки.

Об этом говорится в сообщении медийной площадки Сил обороны Military Media Center в Telegram. "В ходе ведения Силами обороны наступательных штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе южнее Авдеевки", - сказал спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Павел Ковальчук.

Также он сообщил, что на Бахмутском направлении украинские военные продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. При этом, как отметил Ковальчук, враг "предпринял тщетные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещиевки, а также северо-западнее Курдюмовки".

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Кроме того, Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

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В утренней сводке Генерального штаба ВСУ речь шла о том, что на Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Авдеевка, Первомайское, Карловка, Невельское и Новобахмутовка Донецкой области.

10 июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что контрнаступление ВСУ 2023 началось. Украинские воины наступают на юге нашего государства и на части Донбасса. В Донецкой области уже освобождены несколько населенных пунктов, в том числе Старомайорское.

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