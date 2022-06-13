Ранее "кадыровцы" планировали воинственно зайти и захватить украинскую столицу. Но получили под Киевом по зубам.

Недавно на войне в Украине был ликвидирован командир "кадыровцев". Но, несмотря на это, они хвастаются своими военными "успехами" в TikTok.

Поэтому полковник Вооруженных сил Украины, блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц") в интервью "Обозревателю" оценил, насколько правдивые сообщения о "достижениях" "кадыровцев" в Украине.

"Я могу сказать, что "кадыровцы" не воины. Они только снимают видео для TikTok. Они не идут впереди войск - они всегда движутся за добровольческими подразделениями и за подразделениями регулярных войск РФ", - подчеркнул он.

По словам полковника, "кадыровцы" хорошо "получили" под Киевом от сил Терробороны. А они планировали воинственно зайти и захватить столицу.

"И уже сейчас по другим направлениям они идут во второй-третьей линии", - добавил Штефан.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в СБУ показали, как на самом деле воюют "кадыровцы". В телефоне одного из боевиков нашли видео, на которых оккупанты танцуют под автоматные очереди и стреляют по деревьям, имитируя серьезный бой.

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