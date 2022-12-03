Также указывается, что украинские защитники усилили контрнаступление по всей линии фронта и в районе трассы Сватово-Кременная.

Вооруженные силы Украины совершили локальные прорывы на юго-запад и северо-запад от Кременной.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на украинские и российские источники. Указывается, что это произошло 2 декабря.

Отмечается, что по словам известного российского блогера, ВСУ незначительно продвинулись в лесах к югу от Кременной и достигли окраин Краснопоповки (примерно 10 км к северо-западу от Кременной). Кроме того, украинские воины усилили контрнаступление по всей линии фронта и в районе трассы Сватово-Кременная.

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В отчете ISW добавляется, что оккупанты продолжили минимальное продвижение в районе Бахмута и вели наступательные действия в районе Авдеевки – Донецка. К западу от Сватово ВСУ и захватчики за прошедшие сутки продолжили вести локальные бои.

По оценке аналитиков, российские войска все еще представляют угрозу украинской энергетической инфраструктуре, несмотря на успех украинской ПВО.

Война в Украине: последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, по данным ISW, общий темп военных операций Сил обороны Украины и российских оккупационных войск вдоль линии фронта в последние дни замедлился из-за ухудшение погодных условий. Но, вероятно, он ускорится уже начиная со следующих нескольких недель.

Военный эксперт Роман Свитан рассказал, что херсонско-крымская группировка армии РФ может попасть в оперативное окружение, потому что ВСУ будут двигаться в сторону Азовского моря.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай прогнозирует, что после деоккупации Кременной Рубежное может стать следующим освобожденным городом, потому что русские не смогут там долго обороняться.

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