В то же время во временно оккупированном Старобельске Луганской области враг строит вторую линию обороны, стягивая туда огромное количество техники.

Вооруженные силы Украины на востоке имеют успехи на Лисичанском и Кременском направлении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время телемарафона рассказал председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Самая тяжелая ситуация сейчас со стороны Лисичанска. Территорию Белогоровки стерли с лица земли, но им не удается ее захватить. Что касается Сватовского направлении и Кременной, там ВСУ имеют преимущество, имеют успех, понемногу продвигаются вперед, несмотря на безумное количество врага и техники, которую постоянно подвозят туда", - рассказал Гайдай.

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Также он отметил, что на территориях Кременной и Попасной гуманитарная ситуация является ужасной.

"С отоплением и водой огромные проблемы. Есть трагические случаи, когда оккупанты подключают газ к домам, и он взрывается", - добавил Гайдай.

По словам Гайдая, сейчас Старобельск имеет логистическое значение, и после его деоккупации ВСУ будут иметь огневой контроль над всеми стратегическими дорогами Луганской области.

"Это понимает враг, поэтому они там зарываются, ставят треугольники. Огромное количество строительных материалов и техники идет туда, чтобы обеспечить вторую линию обороны", - отметил он.

Война в Украине: ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, с Херсонского направления Россия перебросила десантников в Старобельск. Вероятно, что это последние боеспособные вооруженные подразделения РФ.

Стоит отметить, что в Луганской области защитники украинского государства уже деоккупировали 13 населенных пунктов.

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