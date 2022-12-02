Россияне понимают, что город им не удержать, подчеркнул Гайдай.

После деоккупации Кременной Рубежное может стать следующим освобожденным городом, потому что россияне не смогут там долго обороняться.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире 24 канала.

"Россияне понимают, что Кременную они не удержат. Возле Старобельска рашисты строят мощную вторую линию обороны. После деоккупации Кременной, Рубежное может стать следующим освобожденным городом, потому что орки не смогут там долго обороняться из-за разрушенного состояния населенного пункта", - говорится в сообщении.

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По его словам, дела с продвижением ВСУ пойдут быстрее: погода наладилась, дороги промерзли.

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Как писал УНИАН, в Луганской области оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное.

На данный момент во временно оккупированном Старобельске Луганской области враг строит вторую линию обороны, стягивая туда огромное количество техники.

Ранее Гайдай обнародовал фото с Рубежного и видео из Северодонецка – двух городов в Луганской области, которые временно оккупировала российская армия.

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