Воздушная тревога все еще раздается. Оставайтесь в укрытиях.

Утром 11 октября российские оккупанты продолжили ракетный террор Украины. Под удар попала Киевская область. Работает ПВО.

Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

По его словам, в одном из районов области силами ПВО сбита ракета. При этом воздушная тревога все еще продолжала звучать.

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Несколько минут назад Кулеба сообщил, что украинские воины сбили еще одну ракету на Киевщине. Тревога продолжается. Остаемся в укрытиях.

Массированный ракетный удар РФ

Утром 11 октября в Хмельницкой и Одесской областях раздаются взрывы, работает украинская система противовоздушной обороны.

Вчера утром, 10 октября, российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных удара по территории Украины. В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 ракеты, 56 из них были уничтожены.

Сейчас известно уже о 19 погибших и 105 раненых.

Позже российский диктатор Владимир Путин признал обстрел украинских городов и объектов критической инфраструктуры, а также пригрозил Украине новыми ударами.

В украинской разведке подчеркнули, что массированный ракетный удар российские власти готовили еще с начала октября.

В ответ на эскалацию конфликта американский президент Джо Байден подчеркнул, что ракетный террор Путина не пошатнет поддержку США Украины. В вечернем разговоре с Зеленским главной темой была передача современных систем ПВО.

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