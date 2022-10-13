Предварительно – атака дронов-камикадзе.

Российские оккупанты ударили по одной из общин Киевщины, предварительно - атака дронов-камикадзе.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Киевщина! Имеем удары по одной из общин области. Предварительно – атака дронов-камикадзе. Спасатели уже работают", - сообщил он.

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Кулеба также призвал оставаться в укрытиях до отбоя тревоги, не фиксировать попадания и не выкладывать фото и видео в сети.

"Прилет" подтвердил и глава Макаровской общины Вадим Токарь в Telegram.

"Есть прилет по нашей общине. Обращаюсь к администраторам всех групп и каналов! Не освещайте точное место попадания, объект и степень разрушений. В случае, если это делают другие пользователи сети – удаляйте такие сообщения", – заявил чиновник.

В 05:28 Токарь сообщил об еще одном "прилете" по общине. Жертв и пострадавших нет.

Эскалация войны: ситуация на Киевщине

В последние дни Россия пошла на ощутимую эскалацию войны. В частности, оккупанты устроили два дня массированных ракетных ударов по мирным городам Украины. Утром 11 октября в Киевской, Хмельницкой и Одесской областях раздавались взрывы, работала украинская система противовоздушной обороны. На Киевщине сбили две вражеские ракеты.

Вчера утром, 10 октября, российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных удара по территории Украины. В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 ракеты, 56 из них были уничтожены.

Сейчас известно уже о 19 погибших и 105 раненых.

Позже российский диктатор Владимир Путин признал обстрел украинских городов и объектов критической инфраструктуры, а также пригрозил Украине новыми ударами.

В украинской разведке подчеркнули, что массированный ракетный удар российские власти готовили еще с начала октября.

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