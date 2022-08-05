Попытки захватчиков обустроить альтернативные переправы также тщательно отслеживаются.

Российские оккупанты пытаются отремонтировать поврежденный Антоновский мост в Херсоне и сооружают альтернативные переправы. Однако украинские воины держат их всех под огневым контролем.

Об этом во время телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центру Сил обороны Украины "Пивдень" Наталья Гуменюк.

Она подчеркнула, что сейчас Вооруженные Силы Украины имеют необходимое оружие для поражения таких целей.

"Их попытки (отремонтировать Антоновский мост - УНИАН) понятны, потому что они хоть что-то и должны делать, чтобы хотя бы успокоить свои нервы. Они пытаются навести понтонные переправы, но и эти объекты также попадают под огневой контроль, потому что мы имеем такое оружие, которое позволяет попадать в выбранную цель", - заявила Гуменюк.

По ее словам, ВСУ могут не повреждая инфраструктуру разрушить планы оккупантов.

Как сообщал УНИАН, Украина и Россия готовятся до начала чрезвычайно активной фазы боевых действий на юге. Наблюдается формирование российскими силами ударной группировки на Криворожском направлении и попытки подтянуть резервы.

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