Техника предназначена для установления связи по закрытым интернет-каналам.

Во время контрнаступления, которое сейчас проходит в Херсонской и Харьковской областях, ВСУ захватывают вражескую технику. Среди нее нашлось место для командно-штабной машины Р-149АКШ-1 российских оккупантов.

Технику по фотографии идентифицировали расследователи InformNapalm. Они опубликовали снимок с трофейной машиной, возле которой стоят украинские защитники, и сравнили ее с иллюстративным изображением.

Упомянутая Р-149АКШ-1 создана на базе шасси КАМАЗ-5350. Задача этой техники – устанавливать связь по закрытым интернет-каналам и осуществлять топографическую привязку через различные спутниковые системы.

Видео дня

Напомним, это не первый трофей украинских защитников за последние две недели. Ранее УНИАН сообщал, что бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ захватили парадный танк Т-80.

А что касается контрнаступления, то Вооруженные силы Украины планомерно движутся вперед. На Харьковщине они отбросили врага на 50 километров и освободили Балаклею. В Херсонской области тоже есть успехи, что случайно подтвердили сами рашисты.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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