Теперь он будет работать против врага.

Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины показали новый трофей - российский танк Т-80.

Соответствующее видео опубликовал офицер 95 ОДШБр ВСУ Юрий Кочевенко на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению военных, это "парадный экземпляр" с минимальным для такого типа техники пробегом.

Відео дня:

"Сразу бросилось в глаза, что у танка окрашены в белый цвет катки и некоторые элементы брони. А потом выяснилось, что и пробег почти нулевой, хотя сама машина не нова. Так что это некий показательно парадный экземпляр", - написал Кочевенко.

Использование такого танка на фронте свидетельствует о том, что россияне "уже выгребают все, что можно и все, что ездит", считает офицер бригады.

"Теперь он будет бить российских оккупантов. А если и будет участвовать в параде, то только в параде Победы Украины. Верьте в Вооруженные силы Украины", - отметил он.

Напомним, что ранее бойцы артиллерийского подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины захватили самоходную артиллерийско-минометную установку 2С9 "Нона". Они рассказали, как используют ее в борьбе с российскими оккупантами.

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