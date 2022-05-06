Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Украинские военные сбили вражеский беспилотник над Днепром.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Днепропетровщина. Все хорошо. Наши военные сбили над Днепром беспилотник", – отметил он.

Ранее сегодня в соцсетях были сообщения о звуках взрывов в Днепре. Позже стало известно, что в городе сработала ПВО.

Ночь на Днепропетровщине прошла неспокойно

Как сообщал УНИАН, утром 6 мая россияне из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли два района в Днепропетровской области – Криворожский и Синельниковский.

К счастью, никто не пострадал.

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