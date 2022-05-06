Захватчики попали из "Градов" в Зеленодольскую и Широковскую громады.

Российские оккупанты из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли два района в Днепропетровской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его данным, оккупанты обстреляли Криворожский и Синельниковский районы.

"Попали из "Градов" в Зеленодольскую и Широковскую громады. Попали по двум деревням. Никто не пострадал. В Покровской громаде "прилет" ракеты. Попала в поле. Людей не задело", - сообщил Резниченко.

Как сообщал УНИАН, 3 мая оккупанты ударили по Каменскому району Днепропетровщины, в результате чего ранения получил один человек. При этом ракеты сильно разрушили железнодорожную инфраструктуру. "Сколько времени нужно на восстановление железной дороги, пока не понятно. Движение поездов остановлено", - сообщил тогда Резниченко.

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