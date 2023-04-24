Президент дал новое интервью.

Украина не может отказаться от обороны Бахмута, потому что его захват поможет российским оккупантам расширить фронт.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью Al Arabiya. Несмотря на то, что некоторые аналитики говорят, что город не имеет большого стратегического значения, Зеленский настаивает на том, что Украина не откажется от Бахмута, пишет издание.

По его словам, если российские войска захватят город, это может стать плацдармом для их наступления на Краматорск и Славянск Донецкой области.

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"Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это [поможет] расширить фронт и даст русским войскам и ПВК "Вагнер" шанс захватить больше наших земель", - сказал он.

Ситуация в Бахмуте: последние новости

Как известно, российские оккупационные войска уже долгое время пытаются установить контроль над украинским Бахмутом, применяя "мясные штурмы" и неся большие потери.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, сейчас идут ожесточенные бои за город.

В американском Институте изучения войны сообщали, что штурмы российских войск заканчиваются неудачей, у них не получается захватить город.

По их данным, наемники российской частной военной компании "Вагнера" могли захватить железнодорожную станцию "Бахмут-2" в центре города.

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