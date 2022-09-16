В частности, наступления оккупантов отбили в районах веселой долины, Бахмута, Зайцево, Авдеевки и Новомихайловки.

Военнослужащие Сил обороны нанесли потери российским захватчикам и отбили атаки в районах пяти населенных пунктов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечернем сводке.

"Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов, нанеся им потери, в районах населенных пунктов Веселая Долина, Бахмут, Зайцево, Авдеевка и Новомихайловка", - говорится в сообщении.

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Также в течение текущих суток украинская авиация поразила четыре района сосредоточения живой силы и военной техники противника и один опорный пункт. Потери врага уточняются. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили самолет Су-24, две крылатые ракеты и один беспилотный летательный аппарат оккупантов.

"Ракетные войска и артиллерия продолжают уничтожать врага. В результате огневого поражения по станции разгрузки было сорвано пополнение российских оккупационных войск резервами. Кроме того, в зону поражения попали два района сосредоточения живой силы и боевой техники российских оккупантов. Потери врага уточняются", - отмечается в сводке.

В то же время противник продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Враг обстреливает украинские позиции вдоль линии соприкосновения, проводит мероприятия по перегруппировке войск на отдельных направлениях, вводит резервы, ведет воздушную разведку.

Вместе с тем, остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины, констатируют в Генштабе. В частности, противник продолжает терроризировать мирное население, наносит удары по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

"За текущие сутки враг нанес четыре ракетных, пять авиационных ударов и совершил 12 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам на территории Украины", - говорится в сообщении.

Так, от авиационных, ракетных ударов и обстрелов из РСЗО пострадала инфраструктура более 18 населенных пунктов. В частности, это Харьков, Золочев, Дружковка, Северск, Закитное, Нью-Йорк, Марьинка, Полтавка, Малые Щербаки, Мирное, Большое Артаковое, Кривой Рог, Никополь, Ольгевское, Запорожье, Орехов и Миролюбовка.

По данным Генштаба, на Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, а на других направлениях противник совершил обстрелы из вооружения танков, минометов и артиллерии.

На Харьковском направлении, в том числе и с территории Российской Федерации, зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Гоптовка, Казачья Лопань, Малая Волчья, Нескучное, Зыбино, Волчанск, Стрелечье, Двухлетняя, Купянск и Прыстин.

Также на Славянском направлении враг стрелял в районе населенного пункта Гороховатка, а на Краматорском направлении – Пришиб, Татьяновка, Кривая Лука, Озерное, Пискуновка, Райгородок, Стародубовка, Белогоровка, Северск, Верхнекаменское, Спорный, Яровая, Святогорск, Донецкое.

На Бахмутском направлении захватчики обстреляли населенные пункты Нью-Йорк, Белогоровка, Раздоловка, Николаевка Вторая, Зайцевое, Одрадовка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка, Веселая Долина, Веселое и Майорск. А на Авдеевском направлении - Марьинка, Красногоровка, Первомайское, Новомихайловка, Авдеевка и Водяное.

В то же время на Новопавловском и Запорожском направлении враг активных действий не проводил, но продолжил обстрелы по всей линии соприкосновения. От огня артиллерии оккупантов пострадало более 30 населенных пунктов, в том числе и город Запорожье.

На Южнобугском направлении обстрелам подверглись населенные пункты Правдино, Луч, Степная Долина, Любомировка, Новогригорьевка, Мирное, Широкое, Киселевка, Первомайское, Белогорка, Сухой Пруд, Ивановка, Белая Криница, Новопетровка, Ольгино, Высокополье, Нововознесенское и Осокоровка, добавили в Генштабе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ захватили большой запас дальнобойных боеприпасов врага.

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