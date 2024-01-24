Достаточно удачное решение украинцы нашли вместе с международными партнерами.

Украина преуспела в адаптации западных ракет к советским самолетам. Как рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан, для этого используются специальные пилоны, в частности, из самолетов Tornado, передает 24 канал.

"На советских самолетах нет такой авионики, чтобы управлять этими ракетами. Сейчас берут переработанные пилоны. Их вешают на наши Су-24, МиГ-29 и т.д. И так запускаем ракеты. Самолет здесь работает как "рогатка", - сказал Свитан.

По его словам, цель, по которой должна прилететь ракета, указывает инженерно-технический состав еще на земле, а задача летчика - поднять самолет до стартовой позиции и запустить ракету.

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Достаточно удачное решение, как объединить западные ракеты с собственными самолетами, украинцы нашли вместе с международными партнерами, сказал Свитан.

Истребители F-16 для Украины - актуальное

Напомним, как писал УНИАН, Пентагон рассчитывает на то, что в Украине смогут обеспечить эксплуатационную способность истребителей F-16 уже в 2024 году.

"Мы работаем как коалиция над авиационной техникой и стремимся обеспечить начальную эксплуатационную способность для Украины с ее программой F-16 в 2024 году", - сказала помощница министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Волландер.

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