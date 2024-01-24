По его словам, мир меняется и система международной безопасности после войны в Украине будет другой.

Экс-глава отечественной внешней разведки, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк прокомментировал возможность Украины восстановить способности по ядерному оружию. Об этом он сказал во время интервью каналу 1+1, отвечая на вопрос об угрозе ІІІ мировой войны и роли Украины.

Он отметил, что сейчас мир меняется и система международной безопасности после войны в Украине будет другой.

"Я хочу сказать, что мир не приблизился, а мир приблизили к III Мировой... Чего мир больше всего боялся – это распространения ядерного оружия и технологий. А представьте себе, что целая страна с таким арсеналом попадет в руки террориста? И мне кажется, мир, все разведки прозевали тот момент, когда Путин, который в начале был либералом, превратился в диктатора. В свое время не были сделаны выводы. И сегодня мы имеем последствия его не только агрессивной политики, а по сути, он пытается делать все то, что делал Сталин – захватывать мир и ставить всем ультиматумы. "Вот у меня ядерное оружие, а вы думайте дальше что хотите..", - отметил Кондратюк.

Видео дня

По его убеждению, на сегодня такие "подходы" с угрозами уже не работают, потому что все изменилось из-за нынешней войны РФ.

"Но лучший ответ мира, как мне кажется, это если Путин даже будет думать о применении ядерного оружия против Украины, то Украина получит не только моральное право восстановить свои способности по ядерному оружию, но иметь и определенные практические вещи", - сказал Кондратюк.

Отказ от ядерного оружия - главные новости Украины

Украина в 1994 году подписала Будапештский меморандум, согласно которому отказалась от ядерного оружия и взамен получила гарантии безопасности. В 2014 году Российская Федерация напала на Украину, чем нарушила договор.

В феврале 2021 года президент Владимир Зеленский выступил против восстановления ядерного статуса Украины. При этом он указал, что Москва не напала бы, если бы у Киева было ядерное оружие.

В свою очередь 42-й президент США Билл Клинтон признался, что сожалеет из-за своей роли в ядерном разоружении Украины в 1990-х годах.

В августе 2023 г. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, отвечая на вопрос, могут ли гарантии безопасности для Украины предусматривать наличие ядерного оружия, сказал, что Украина вряд ли вернет себе статус ядерной державы. По его словам, проблема заключается не только в политике, но в технологической стороне вопроса.

В то же время, по его словам, есть государства, которые непосредственно не владеют ядерным оружием, но его им предоставляют страны НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: