Зверства, которые творят российские захватчики, в конечном итоге коснутся и их самих, полагают журналисты.

Казни украинских военных во время полномасштабной войны "наверняка обернутся против россиян".

На протяжении всей истории казнь воинов-противников одной из сторон конфликта мотивировала другую сторону казнить пленных в отместку, пишет Forbes.

"Казня украинских пленных, российские войска только усиливают ужас и без того ужасной войны - и почти наверняка гарантируют, что зверства, которые они творят, в конечном итоге коснутся и их самих", - отмечается в материале.

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Издание также сообщило детали недавнего убийства противником девятерых украинских воинов в Курской области:

"Недавняя российская контратака на западном краю украинского выступа (на Курщине, - Ред.), по-видимому, возглавляемая 155-й бригадой морской пехоты, не зашла слишком далеко - но она зашла достаточно далеко, чтобы настигнуть группу украинских операторов беспилотников возле освобожденного украинцами российского укрепления за пределами деревни Леонидово".

Журналисты добавили, что в этом районе находился гарнизон 33-го штурмового батальона и 41-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Продолжается российско-украинская война - новости об убийствах пленных украинцев

Россияне уже не раз убивали украинских военных, которые попадали в плен. Аналитики DeepState сообщили, что в октябре оккупанты в Курской области пошли в атаку возле населенного пункта Зеленый Путь, взяли в плен девять украинских дронщиков и смежников, раздели до белья и расстреляли.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал выдать ордера Международного уголовного суда на арест российских преступников, причастных к убийствам защитников нашей страны.

По мнению главы Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, российские захватчики могли получить устные указания расстреливать пленных украинских военных.

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