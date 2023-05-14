Это надо, чтобы подготовить украинских новобранцев к боевым условиям.

Украинские военные продолжают учиться в Великобритании. Сейчас они отрабатывают ведение огня во время наступательного и оборонительного боя.

Как сообщает Генштаб ВСУ в Facebook, процесс происходит под наблюдением инструкторов из Дании по программе "Интерфлекс" по базовой общевойсковой подготовке ВСУ.

"Эта подготовка позволяет овладеть боевыми навыками, повысить безопасность и силы действий Вооруженных Сил Украины, чтобы военнослужащие могли овладеть необходимыми тактическими знаниями для защиты Украины", - говорится в сообщении.

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Эти учения помогут подготовить украинских новобранцев к боевым условиям.

Обучение украинских воинов за рубежом

Как ранее сообщал УНИАН, 15 мая в Латвии начнутся учения украинских военных в рамках операции UNIFIER. Учения будут проводить совместно с вооруженными силами Канады и Латвии на уровне боевых командиров.

В то же время в Германии инструкторы из США обучают сейчас 2 тыс. украинских военных.

ЕС уже подготовил более 17 000 украинских военных и планирует, что к концу 2023 года это число достигнет 30 000.

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