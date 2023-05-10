Обучение проходит в немецком Графенвере.

Соединенные Штаты продолжают обучать подразделения Вооруженных сил Украины на новой технике, а также – ведению тактики по НАТОвским стандартам. Это обучение проходит в Германии.

"Учения продолжаются в Графенвере", – приводит заявление представителя Пентагона генерала Патрика Райдера во время брифинга "Укринформ".

По его словам, сейчас там находятся более двух тысяч украинских военнослужащих.

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"Мы сможем и в дальнейшем обеспечивать этот вид поддержки, эту способность обучать украинцев, пока будет сохраняться потребность", – подчеркнул он, отметив, что в дальнейшем тренировки будут зависеть от того, сколько военных Украина сможет отправить на обучение.

Обучение украинских военных за рубежом

Украинские защитники проходят обучение в ряде стран, в частности в Германии, Польше и Великобритании. В апреле 2023 года воины ВСУ завершили обучение на самоходных артиллерийских установках Caesar, которые проходили в Дании.

В конце марта 2023 года украинские военные завершили обучение на ЗРК Patriot в США. Работе с ними учили 65 военнослужащих.

Кроме того, в ближайшее время начнутся учения украинских воинов на танках M1 Abrams. Тренировки будут проводить в Германии.

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