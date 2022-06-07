Уничтожено 10 единиц вражеской техники.

Вооруженные силы Украины на юге за сутки уничтожили 26 российских захватчиков.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в социальной сети Facebook.

"Во время выполнения огневых задач наши ракетно-артиллерийские подразделения вместе с авиацией уничтожили 26 рашистов и 10 единиц вражеской техники, среди которых танк и еще 6 единиц бронированной техники, 2 автомобиля и гаубица", - говорится в сообщении.

При этом, на линии соприкосновения южного фронта обстановка остается напряженной.

В частности, продолжая коварные артиллерийские обстрелы Николаева 203-мм калибром, российские оккупанты бьют по жилым кварталам, убивают горожан, разрушают гражданские здания, уничтожают машины.

"Тем временем враг почувствовал на себе 2 вертолетных удара по скоплению его сил и позициям на Херсонщине, а также 2 авиационных удара парами самолетов по складам боеприпасов на Николаевщине", - отмечается в сообщении.

"Корабельная группировка в Черном море продолжает держать наготове 2 надводных и 1 подводный носитель крылатых ракет. Также в готовности к действиям 1 большой десантный корабль. Но это не снижает степень угрозы ни ракетных ударов и с моря, и с суши, и с воздуха, а также сохраняет вероятность десантной операции", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине оккупанты отбирают частные АЗС, чтобы продавать завезенное из Крыма горючее.

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