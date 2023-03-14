Harpoon является одной из самых распространенных противокорабельных ракет в мире.

Украина в 2022 году получила от Дании 20 противокорабельных ракет Harpoon Block 2, сообщил Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).

По неподтвержденным данным, у Украины есть успешный опыт применения указанных ракет. В частности, 17 июня 2022 года двумя ракетами Harpoon ВСУ уничтожили российский спасательный буксир "Василий Бех", который направлялся к острову Змеиный с вооружением, в том числе с ЗРК "Тор-М2КМ".

Известно, что Harpoon является одной из самых распространенных противокорабельных ракет в мире. У нее дозвуковая скорость полета, а максимальная дальность основных модификаций составляет от 90 до 220 километров.

Видео дня

Противокорабельные ракеты Harpoon - что известно

Harpoon - американская противокорабельная крылатая ракета с осколочно-фугасной боевой частью массой 225 килограммов.

Существует в вариантах: AGM-84 - авиационного базирования; RGM-84 - корабельного базирования; UGM-84 - для запуска с подводных лодок.

Ракета прошла несколько модернизаций и находится на вооружении более 30 стран

По состоянию на 2008 год рыночная стоимость одной ракеты составляла 1,5 миллиона долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: