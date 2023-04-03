Президент Украины поблагодарил правительства этих стран за своевременную помощь.

Дания и Норвегия по совместной инициативе передают Украине дополнительные партии артиллерийских снарядов.

"Благодарен датскому и норвежскому Правительствам во главе с премьер-министрами Дании Метте Фредериксен и Норвегии Йонасом Гар Стере за совместную инициативу по передаче Украине дополнительной партии артиллерийских снарядов", - говорится в сообщении президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.

Зеленский подчеркнул, что своевременная военная помощь партнеров - залог приближения общей победы.

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Как уточняет Минобороны Дании, речь идет о 8000 снарядах для САУ Caesar. Собирать боеприпасы начнут на предприятиях в Дании. Будут применяться компоненты производства обеих стран.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что сотрудничество с Норвегией является эффективным примером для других европейских государств. Он подчеркнул, что ВСУ требует значительного количества боеприпасов для противодействия российской агрессии.

Боеприпасы для Украины

Как сообщал УНИАН, более 20 стран-членов ЕС будут участвовать в проекте по совместной закупке боеприпасов для Украины.

Всего будет выделено 2 млрд евро, но 1 млрд будет направлен на компенсацию средств, которые будут потрачены на совместные закупки снарядов калибром 155 мм и ракет, если Украина сделает соответствующий запрос.

Франция удвоит поставку Украине 155-мм снарядов и увеличит производство самоходных 155-мм гаубиц Caesar.

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