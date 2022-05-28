Украинские военные поделились нарезкой видео удачных запусков ракет по российской бронетехнике.

Отважные украинские защитники продолжают героически сражаться с российскими оккупантами, используя все имеющееся оружие. На этот раз своими достижениями поделились воины из 14 ОМБР имени Князя Романа Великого.

Видео военные опубликовали на своей странице в фейсбуке.

Защитникам удалось уничтожить по меньшей мере четыре единицы вражеской техники. В этом им помог отечественный противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П". От слова "пуск" до уничтожения вражеской техники – всего несколько секунд, отмечают военные.

"Пламя, которым горит каждая очередная уничтоженная единица вражеской техники освещает нам путь к Победе!", – говорится в сообщении.

Почему "Стугна" так хорошо уничтожает танки РФ

Этот ПТРК еще с первых дней войны демонстрирует не только способность превращать бронетехнику врага на металлолом, но и спасать жизни операторов.

ПТРК "Стугна" имеет крайне высокие характеристики, которые позволяют уничтожать из него любой танк противника, не говоря уже о другой бронетехники. К слову, работать с ним возможно в любое время суток, прицел имеет электронно-оптический преобразователь, или, на более современных версиях – тепловизор.

Сам комплекс, учитывая его возможности, достаточно мобильный, пусковая весит около 40 кг, а ракета – 30 кг. То есть, для его применения и перемещения достаточно расчета из нескольких человек.

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