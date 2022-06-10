За сутки на Донбассе украинские защитники отбили семь вражеских атак.

Украинская авиация нанесла удары по опорным пунктам и местам скопления противника в пяти населенных пунктах Херсонщины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Наша авиация нанесла серию ударов по опорным пунктам, местам скопления техники и личного состава и полевым складам противника в районах пяти различных населенных пунктов Херсонщины", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки защитниками и защитницами Украины на Донецком и Луганском направлениях отражено семь атак врага, уничтожено десять танков, семь артиллерийских систем, четыре боевые бронированные машины, три специальных бронированных автомобиля, четыре единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника. Подразделениями противовоздушной обороны сбили пять беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Ранее авиация ВСУ нанесла удары по скоплению сил РФ на юге и по одному из опорных пунктов врага на Херсонщине. Ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили 30 противников и три полевых вражеских склада боеприпасов.

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