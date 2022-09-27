Наши защитники поразили более 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также 7 позиций ЗРК.

В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Соледар, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Бахмут, Каменка, Первомайское", - говорится в сообщении. Видео дня

Между тем, авиация Сил обороны нанесла 28 ударов. Подтверждено поражения более 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 7 позиций зенитных ракетных комплексов. Потери врага уточняются.

В Генштабе также сообщили, что ракетные войска и артиллерия поразили 5 пунктов управления, 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 склада с боеприпасами, а также более 10 отдельных важных целей.

Война в Украине: последние данные

Продолжается контрнаступление ВСУ. В первые несколько недель защитникам удалось деоккупировать почти все захваченные врагом районы Харьковской области.

В то же время противник не отказался от намерений захватить Донецкую область. Русские стянули разбитые подразделения к этому участку линии фронта. В течение суток оккупанты обстреливали Старый Караван, Озерное, Северск, Спорное, Роздолевка и Веселое.

На Бахмутском направлении противник атаковал Соледар, Бахмутское, Григоровку, Бахмут, Веселую Долину, Зайцево, Майорск и Юрьевку, а на Авдеевском направлении – Авдеевку, Водяное, Опытное, Красногоровку, Марьинку и Новомихайловку.

Высказываясь относительно действий РФ, Зеленский заметил: "Постоянные попытки российского наступления на Донетчине наверняка войдут в историю войн как одно из самых циничных убийств своих же солдат".

На фоне военного поражения под Харьковом Путин объявил частичную мобилизацию в стране - чтобы пополнить резервы для удержания оборонительных рубежей.

Вас также могут заинтересовать новости: