По словам Маляр, для украинских бойцов уже поступают большие партии зимней одежды.

Для украинских военных уже поступают крупные партии зимней формы. Вопрос с ее обеспечением решится уже через несколько недель.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"Сейчас тема обеспечения зимней одеждой очень похоже развивается в соцсетях, как было в свое время с бронежилетами. Их уже в запасе есть 135 тысяч. То есть не просто обеспечение, а еще и запас. Такая же ситуация с зимней одеждой", - отметила она.

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По словам Маляр, для украинских бойцов уже поступают большие партии зимней одежды: "несколько недель - и эта тема исчезнет из обсуждения. Она будет развязана".

Маляр пояснила, что до полномасштабного вторжения РФ профессиональная армия Украины составляла 215 тысяч бойцов, а с началом войны было мобилизовано было сотни тысяч людей, которых надо обеспечить.

"Ни у одного производителя — ни у украинского, ни у западного — нет в таком количестве одежды в стоке, чтобы просто купить и привезти... полностью контракты, которые необходимы для обеспечения зимней одеждой, заключены. Сейчас продолжаются вопросы логистики и отшивание этой формы", - отметила заместитель министра обороны.

Форма для армии Украины: что известно

В НАТО ранее сообщали, что ряд стран-членов альянса обязались поставить Украине зимнюю форму для военных. В целом речь шла о том, что они готовы обеспечить около 50% от запроса Украины.

Бельгия в конце августа выделила 8 миллионов евро на помощь Вооруженным силам Украины. Эти деньги в частности направят на закупку зимней одежды для военных.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Министром иностранных дел Королевства Дания Еппе Кофодом. По итогам встречи глава МИД заявил, что Дания передаст для ВСУ зимнюю форму и одежду.

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