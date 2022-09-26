Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что россияне почувствовали, что проигрывают, и пытаются оттянуть этот момент.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Особенно острая ситуация - в Донецкой области. Делаем все, чтобы сдержать вражескую активность. Именно там сейчас наша цель номер один, поскольку и для оккупантов Донбасс - все еще цель номер один", - отметил глава государства.

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Он добавил, что несмотря на очевидную бессмысленность войны для России и потерю оккупантами инициативы, командование российских военных все равно гонит их на гибель.

"Постоянные попытки российского наступления на Донетчине наверняка войдут в историю войн как одно из самых циничных убийств своих же солдат. Когда видим это, когда видим эти наступления, еще раз убеждаемся, что российская мобилизация - это откровенная попытка дать командирам на местах постоянный поток "пушечного мяса", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что "другого смысла в российской мобилизации просто нет".

"Они почувствовали, что проигрывают, и пытаются просто оттянуть этот момент, обеспечить хоть какую-то активность на фронте, поставить хоть кого-то с оружием в руках вместо погибших", - отметил он.

В то же время, подчеркнул глава государства, российское общество пока не осознает всей жестокости российских властей по отношению к своему же народу.

"Но должны сделать все, чтобы каждый гражданин России признал, что его же государство лишает его самого главного - права на жизнь", - подытожил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, по словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, сейчас эпицентром наступательных действий врага является Донецкая область, на других участках продолжается контрнаступление украинских Вооруженных сил.

"Сегодня у врага, то есть у РФ, есть задача все-таки выйти на административные границы Донецкой области и, собственно, они там очень мощно пытаются сейчас это сделать", - подчеркнула Маляр.

Мобилизация в Российской Федерации

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

Эксперты отмечают, что даже эта ограниченная мобилизация будет очень непопулярной среди части российского населения, и Путин берет на себя значительный политический риск в надежде создать необходимую боевую мощь. Также отмечается, что этот шаг фактически является признанием, что Россия исчерпала запас добровольцев, которые готовы воевать в Украине.

Президент Украины Зеленский подчеркнул, что преступная мобилизация, объявленная в России,– это не только продолжение страданий украинцев, а это и удар по коренным народам Крыма, Дагестана, Кавказа, Сибири.

По его словам, эта мобилизация является элементом геноцидной политики РФ, поэтому нужна немедленная и жесткая реакция всего мира.

Постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева сообщила, что за несколько дней крымским татарам в оккупированном Крыму раздали уже 1,5 тыс. повесток.

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