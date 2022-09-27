От огня пострадали более 50 населенных пунктов.

За сутки враг нанес 9 ракетных и 22 авиационных удара по территории Украины, от огня пострадали более 50 населенных пунктов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Остается угроза авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины. Так, за минувшие сутки противник нанес 9 ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 90 обстрелов из РСЗО. За прошедшие сутки враг задействовал ударные БПЛА в районе населенного пункта Беленькое Одесской области. От огневого воздействия пострадало более 50 населенных пунктов. Среди них Славянск, Краматорск, Соледар, Авдеевка, Новополь, Запорожье, марганец, Мусиевка, Кривой Рог, Никополь, Потемкино, Осокоровка, Николаев, Очаков и Беленькое", - говорится в сообщении.

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Между тем на Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник продолжил обстрелы из танков, минометов и артиллерии.

Так, на Слобожанском направлении враг атаковал в районах населенных пунктов Барановка, Уды, Гатище, Волчанск, Двухлетнее, Кучеровка, Петропавловка и Сеньково.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали Старый Караван, Озерное, Северск, Спорное, Роздолевка и Веселое.

На Бахмутском направлении противник атаковал Соледар, Бахмутское, Григоровку, Бахмут, веселую Долину, Зайцево, Майорск и Юрьевку, а на Авдеевском направлении – Авдеевку, Водяное, Опытное, Красногоровку, Марьинку и Новомихайловку.

На Новопавловском направлении под вражеские обстрелы попали: Золотая Нива, Угледар, Павловка и Егоровка, а на Запорожском направлении – Новопиль, Новоселка и Времовка.

На Южнобугском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, что неподалеку с линией столкновения. В частности, Красная Долина, Широкое, Андреевка, Белогорка, Терновые поды, Лиманы и Мирное.

Контрнаступление ВСУ

Вооруженные силы Украины официально пошли в контрнаступление в конце августа. В первые несколько недель защитникам удалось деоккупировать почти все захваченные врагом районы Харьковской области.

В то же время противник не отказался от намерений захватить Донецкую область. Русские стянули разбитые подразделения к этому участку линии фронта. Высказываясь относительно действий РФ, Зеленский заметил: "Постоянные попытки российского наступления на Донетчине наверняка войдут в историю войн как одни из самых циничных убийств своих же солдат".

На фоне военного поражения под Харьковом Путин объявил частичную мобилизацию в стране - чтобы пополнить резервы для удержания оборонительных рубежей.

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