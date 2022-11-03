Также украинские ракетные и артиллерийские подразделения поразили 3 района сосредоточения живой силы российских захватчиков.

Украинская авиация за сутки поразила 8 районов сосредоточения вооружения и техники российских захватчиков.

Всего в течение суток Авиация Сил обороны Украины нанесла 12 ударов по врагу, говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Под поражение попали 8 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника", - отмечается в сводке.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, 2 района скопления вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и другие важные военные объекты российских оккупантов.

Как отмечают в Генштабе, противник пытается удержать временно захваченные украинские территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Также российские оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В частности, враг проводит обстрелы подразделений Сил обороны Украины вдоль линии соприкосновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и помещениях гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

"В течение текущих суток противник нанес 3 ракетные и 16 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - говорится в сводке.

При этом, вражеским ударам подверглись районы более 25 украинских населенных пунктов. В частности, это Павлоград Днепропетровской области и Авдеевка и Угледар Донецкой области.

Кроме того, сохраняется угроза нанесения новых ударов и задействования ударных БПЛА, в том числе и с территории Беларуси.

В то же время, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины.

Как заявили в Генштабе, на других направлениях враг осуществлял обстрелы: на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Вильчики Черниговской области и Старая Гута, Сосновка и Нововладимировка Сумской области.

На Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Гатище, Казачья Лопань, Огурцово и Стрелечье. Враг применил ударный БпЛА.

На Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное и Звановка.

На Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Соледар, Опытное, Нью-Йорк, Озаряновка и Курдюмовка.

На Авдеевском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Невельское и Водяное.

На Новопавловском и Запорожском направлениях – из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Угледар, Каменское и Времовка.

Также на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 35 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Кроме того, враг продолжал проводить воздушную разведку, активно задействуя БпЛА. Совершил более 30 вылетов.

Война в Украине

Россия решилась на широкомасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля, начав с бомбардировок Киева, Харькова, Львова и других больших городов.

Российские танки буквально прорвали украинскую границу в районе Беларуси. Многие города попали под временную оккупацию, в том числе часть Киевской области.

В ночном обращении, которое предшествовало военной интервенции, Путин назвал войну "спецоперацией" по "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

Уже весной разгромленные российские группировки вынуждены были оставить Киевскую, Сумскую и Черниговскую области, а в сентябре - в ходе контрнаступления ВСУ - россияне бежали из Харьковской области.

Западные СМИ писали, что Путин хотел взять Киев за два дня, потом - за несколько месяцев, но Россия недооценила ВСУ.

На освобожденных территориях правоохранители фиксируют факты совершения Россией военных преступлений: пыток гражданских, жестоких убийств местных жителей, в том числе детей; находят массовые захоронения.

В настоящее время активные бои длятся на Херсонском, Луганском и Донецком направлениях. Есть риск повторного наступление ВС РФ из Беларуси.

Вас также могут заинтересовать новости: