Также огневое поражение нанесено было, в частности, по четырем пунктам управления, трем позициям противовоздушной обороны и трем складам боеприпасов оккупантов.

В течение суток украинской авиацией поражено 10 районов сосредоточения живой силы и военной техники российских оккупантов, а также две позиции их зенитных ракетных комплексов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"В течение суток авиация Сил обороны поразила десять районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и две позиции зенитных ракетных комплексов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили два БПЛА оккупантов", - говорится в заметке.

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Также отмечается, что украинские ракетные войска и артиллерия за текущие сутки нанесли огневое поражение, в частности, по четырем пунктам управления, двум районам сосредоточения личного состава и военной техники, трем позициям противовоздушной обороны, позиции артиллерии, а также трем складам боеприпасов оккупантов.

Война в Украине: последние новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке Украины. В то же время РФ сосредотачивает усилия на попытках наступления на Донецком направлении.

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Отрадовка и Новомихайловка.

Для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла 41 удар по вражеским позициям. Подтверждено поражение 21 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 4 опорных пунктов, 15 позиций зенитных ракетных комплексов.

21 сентября состоялся масштабный обмен военнопленными, в результате которого домой вернули около 200 защитников Мариуполя.

Чтобы помешать продвижению украинских сил, Путин объявил частичную мобилизацию в России, призванную пополнить резервы разгромленных подразделений в Украине.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 55 510 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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