На Южнобугском направлении враг совершил более 30 вылетов БПЛА.

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Одрадовка и Новомихайловка.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в утренней сводке.

В сообщении сказано, что на Южнобугском направлении обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

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"С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 30 вылетов БпЛА", - отмечают в Генштабе.

Также сообщается, что враг продолжает попытки полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержания захваченных территорий, а также пытается сорвать активные действия Сил обороны на отдельных направлениях. При этом обстреливает наши позиции вдоль линии соприкосновения, осуществляет мероприятия по перегруппировке своих войск, постоянно ведет воздушную разведку.

За минувшие сутки враг нанес 8 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 115 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. В результате ударов российских войск пострадала инфраструктура более 40 населенных пунктов.

Напомним, ВСУ за минувшие сутки нанесли удары по четырем опорным пунктам врага и 15 позициям зенитных ракетных комплексов.

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