Уничтожена вражеская техника, семь складов боеприпасов, а также в зону поражения попали четыре объекта ПВО и артиллерии.

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки нанесли удары по четырем опорным пунктам врага и 15 позициям зенитных ракетных комплексов.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по состоянию на 6:00.

"Для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны нанесла 41 удар по вражеским позициям. Подтверждено поражение 21 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 4 опорных пунктов, 15 позиций зенитных ракетных комплексов", - сказано в сообщении. Видео дня

Генштаб также сообщает, что ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 24 объектам противника. В частности, по 4 пунктам управления разного уровня, 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 складам боеприпасов и ГСМ.

"В зону поражения попали склады, 4 объекта ПВО и артиллерии", - сказано в сообщении. Общие потери врага уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские морпехи уничтожили российский вертолет Ми-24 и два "Орлана-10".

В целом с начала полномасштабной войны украинские военные уничтожили 217 вертолетов российских захватчиков. Кроме того, враг понес потери и в самолетах - их ВСУ удалось превратить в металлолом аж 253 единицы, за прошедшие сутки - плюс один.

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