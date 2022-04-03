Глава ОПУ спрашивает у стран Запада, сколько украинских городов должны превратиться в руины.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что Украине срочно нужен полноценный ленд-лиз после того, как стало известно о преступлениях российских оккупантов после освобождения Киевской области.

Об этом он написал в Telegram.

"Мир прозревает после фото с Киевщины. А Мариуполь, Чернигов, Харьков, Херсон, Волноваха? Что мы увидим, когда полностью освободим эти города? Сколько городов-героев должны превратиться в руины, чтобы Запад наконец понял, что стрелкового и переносного оружия мало? Украине нужен полноценный ленд-лиз. Срочно. Сколько еще украинских детей должны отправиться на небо, чтобы НАТО закрыло это небо над Украиной?",- подчеркнул он.

Напомним, по программе ленд-лиз Соединенные Штаты Америки поставляли своим союзникам во Второй мировой войне разное вооружение, военное снаряжение, боеприпасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырье, включая нефтепродукты.

Как сообщал УНИАН, по данным генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в Киевской области собрано 410 тел убитых граждан для проведения судмедэспертизы.

"На освобожденных территориях Киевщины - сверхважные доказательства жестоких военных преступлений РФ. Это ад, который надо задокументировать, чтобы наказать нелюдей, устроивших его на нашей земле. Подчеркну, привлечь к ответственности в национальных, и в международных судах", - заявила Венедиктова.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сегодня, 3 апреля, сказал, что мир должен ужаснуться от того, что произошло в Буче, Ирпене и Гостомеле Киевской области.

"Буча, Ирпень и Гостомель - это города, которые освобождены и представляют собой картинку из постапокалиптического фильма ужасов. Среди уже найденных жертв этих военных преступлений российских войск - изнасилованные женщины, которых пытались сжечь, убитые представители местного самоуправления, убитые дети, убитые пожилые люди, убитые мужчины", - отметил он.

У многих из убитых завязаны руки и имеются следы пыток, большинство также убито выстрелами в затылок.

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