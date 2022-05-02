Среди освобожденных есть тяжелораненые, с сепсисом, ампутированными конечностями.

Оккупанты везли на обмен тяжелораненых украинцев в течение пяти часов на грузовых железнодорожных платформах.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Telegram-канале.

Она отметила, что украинские граждане после возвращения в Украину в порядке обмена рассказывают об унижениях и нечеловеческих условиях содержания в российском плену.

"Среди освобожденных есть тяжелораненые, с сепсисом, ампутированными конечностями. При захвате в плен, рашисты забирали у украинских мужчин сапоги, наполняли их водой и снова обували. После этого заключенных заставляли лежать лицом к земле на морозе по три-четыре дня. С обмороженными конечностями и завязанными глазами мужчин переправляли в российские лагеря, затем в СИЗО № 1 - тюрьмы российского города Курск, где им не оказывалась медицинская помощь", - сообщила омбудсмен.

Также, добавила она, украинцев одевали в форму пленных, подстригли волосы, пытали, заставляли учить патриотические русские песни и исполнять их для своих надзирателей. Допросы проходили два-три раза на день, после чего мужчин жестоко избивали, а потом заставляли подписать документы о том, что с ними хорошо обращались.

"Тяжелобольных, с ампутированными вследствие обморожений конечностями и пальцами ног, оккупанты решили обменять. Из-за отсутствия карет скорой помощи, оккупанты везли на обмен тяжелораненых украинцев в течение пяти часов на грузовых железнодорожных платформах. Рашисты положили раненых на шоссе на носилках", - отметила Денисова.

Она призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время вторжения России в Украину учесть эти нарушения прав военнопленных граждан Украины.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля из российского плена освободили 14 украинцев - 7 военных и 7 гражданских.