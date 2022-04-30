Речь идет о 7 военных и 7 гражданских.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что сегодня из русского плена освободили 14 украинцев.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"Сегодня обменяли пленных. Возвращаем домой 14 наших людей", - отметила министр.

По ее словам, речь идет о 7 военных и 7 гражданских.

"Для меня этот обмен особенный: одна из военных женщин на пятом месяце беременности", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 28 апреля, состоялся очередной обмен пленными. Освободили 45 украинцев: 13 офицеров, 20 солдат и 12 гражданских.

По словам Ирины Верещук, в российском плену сейчас находятся около тысячи гражданских украинцев, половина из которых женщины, и 700 военных.

"Они схватили около тысячи человек. И половина - это женщины. Я буду еще раз и еще раз повторять, возможно, Россия услышит меня, мы не будем обменивать военных на гражданских. Это запрещено Женевскими конвенциями. Мы требуем отпустить без всяких условий и передать украинской стороне гражданских. По военным у нас примерно паритет. У нас более 700 их пленных и у них примерно такое же количество", - рассказала она.

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