Когда ребенка пытались вызволить из ужасной ловушки, мина сдетонировала.

В одном из освобожденных от российских оккупантов городов Украины стало известно о еще одном ужасном зверстве рашистов. Военные РФ убили женщину, а ее ребенка они примотали к трупу. Мало того, между ними оккупанты прикрепили мину.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал журналист Виктор Шлинчак.

Он написал, что узнал об этой ужасной истории от министра обороны Алексея Резникова. По словам журналиста, такие дикарские методы рашистов его шокировали.

"Я думал, что после ужасных историй из Бучи и Мариуполя меня уже трудно удивить дикарскими методами путинского войска. Но сегодня на встрече министр обороны Алексей Резников рассказал просто невероятно ужасную историю одного освобожденного города. Где рашисты убили молодую мать, а живого ребенка примотали к ней и прикрепили между ребенком и трупом мину. Когда разматывали, мина сдетонировала. Просто уроды, других слов не хватает ... как такое в принципе возможно в 21-м веке?",- написал Шлинчак.

В комментариях некоторые пользователи признаются, что им трудно поверить в такие зверства, ведь просто невозможно представить безграничную жестокость оккупантов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что очевидец резни в Буче рассказал, что трупы людей там лежали на улицах неделями.

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