Местные жители эвакуируются из Торецка, который стал эпицентром боевых действий.

Россия медленно продвигается сквозь украинскую оборону на востоке, что заставляет местных жителей эвакуироваться из городов, оказавшихся на линии фронта. Как пишет Reuters, российские солдаты достигли окраины Торецка, где, как заявил губернатор региона неделю назад, осталось всего 3500 человек. С тех пор власти и гуманитарные организации эвакуировали еще больше людей.

Владимир Архипов, который переехал в Торецк из Рубежного, рассказал Reuters о последних днях перед эвакуацией.

"Я вытащил тело оттуда, где (русские) бомбили нас, женщину 37 лет... к тому времени, как мы ее выкопали, она задохнулась", - рассказал он.

Видео дня

Эвакуированные из Торецка люди рассказали изданию, что обстрел был настолько интенсивным, что местные жители не могли добраться до городского кладбища, чтобы похоронить погибших, и вместо этого им приходилось искать участки земли в городе.

75-летняя Лидия Полякова сказала, что ей пришлось похоронить свою дочь, которая умерла от долгой хронической болезни, таким образом.

"Я нашла (чистое) место и похоронила ее под деревом", — сказала она. "Что еще я могла сделать?".

Ситуация на фронте - новости

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что оккупанты сосредотачивают усилия на Покровском направлении, бросая в бой опытные штурмовые подразделения. Оккупанты также штурмуют украинские позиции в районах Нью-Йорка, Южного, Железного.

Ранее аналитики DeepState сообщили, что враг оккупировал село Тимофеевку. Согласно данным из открытых источников, расстояние от села до Покровска – стратегически важного для Украины города – составляет около 31 км.

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