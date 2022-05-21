Власть призвала уважать наших героев и не подыгрывать оккупантам.

Власти Мариуполя просят не распространять видео с защитниками "Азовстали", которые сняли российские пропагандисты.

Об этом говорится в Telegram-канале Мариупольского городского совета.

"Обращаемся к представителям украинских СМИ. Просим не распространять видеоматериалы, снятые российскими пропагандистами, на которых изображены украинские героические защитники Мариуполя, которые вышли с территории "Азовстали". Давайте уважать наших героев и не будем подыгрывать оккупантам, распространяя вражеские материалы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 16 мая российские СМИ сообщили, что оккупанты договорились с украинскими защитниками с "Азовстали" об открытии коридора для раненых бойцов в направлении временно оккупированного Новоазовска.

Впоследствии командир "Азова" Денис Прокопенко заявил, что "ради сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа".

17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку.

Для возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена.

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