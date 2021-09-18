Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск существенно усилили систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия в Черниговской области.

Украина усиливает систему противовоздушной обороны (ПВО) на северном направлении.

Как сообщает в Facebook Служба по связям с общественностью воздушного командования "Центр", в рамках проведения стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия - 2021" осуществлено усиление системы противовоздушной обороны на северном направлении.

Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" провели выдвижение на определенные позиции, что позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия, говорится в сообщении.

Также военнослужащие обращаются к жителям населенных пунктов Черниговской области не препятствовать и не раскрывать маршруты передислокации войск.

Отмечается, что все мероприятия проводятся в рамках учений.

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Как сообщал УНИАН, учения "Объединении усилия 2021", которые пройдут с 22 по 30 сентября, являются ответом на российские учения "Запад-2021" и фактором сдерживания агрессора.

В учениях примут участие около 12,5 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 600 единиц вооружения и военной техники, в том числе около 85 танков, около 40 боевых бронированных машин, до 50 единиц ракетных и артиллерийских систем калибром более 100 мм, до 20 единиц боевых кораблей и до 30 вертолетов и самолетов.

Участие в стратегическом командно-штабном учении будут принимать, кроме ВСУ, представители вооруженных сил Великобритании, Грузии, Италии, Иордании, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Румынии, США, Венгрии и Швеции.

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Автор: Надя Пришляк